Gairebé la meitat dels sensesostre de Barcelona han patit agressions

Arrels Fundació ha fet públic el balanç de l'últim r, que l'entitat va fer la nit del 10 a l'11 de juny. Una de les principals conclusions és que, el que significa un 6% més que fa dos anys. Per al director de l'organització, Ferran Busquets, és un indicador "molt preocupant i, segurament, la punta de l'iceberg". "La majoria de les persones que viuen al carrer normalitzen el fet de viure al carrer i tot allò que comporta, no solen denunciar ni explicar situacions d’agressions", diu.El dia del recompte, Arrels va detectar 1.064 persones dormint al carrer, 175 menys que en ple confinament. L'entitat parla d'una xifra de "mínims" i calcula que n'hi ha més de 1.100, ja que hi ha més persones dormint a parcs i jardins i a zones boscoses de la ciutat on no es va poder accedir. E. A més, el 20% de les persones es troba en una situació "elevada" de vulnerabilitat i un 49% en una vulnerabilitat "mitjana".Una de cada deu persones viu al carrer des de fa més de deu anys i, de mitjana, l. "Es tracta d'una dada preocupant que ha augmentat en comparació l'any 2019", apunten des d'Arrels.De les 289 persones que van participar en l'entrevista,. Destaca la baixada del nombre de dones: l'any 2019 representaven l'11%, mentre que el novembre del 2020 la xifra era del 9%. Des d'Arrels asseguren que és una bona notícia i ho relacionen directament amb la posada en marxa de recursos específics per a dones sense llar per part de l'Ajuntament de Barcelona i altres entitats.. Més de la meitat tenen entre 36 i 55 anys i dos de cada deu tenen entre 18 i 35 anys. Segons la procedència, ha augmentat el percentatge de persones amb nacionalitat espanyola que viuen al carrer a Barcelona (el 30%, un 6% més que fa dos anys), mentre que el percentatge que representa la població migrada torna a ser gairebé del 70%.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor