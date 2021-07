El Govern aplana el terreny per aplicar el toc de queda a Catalunya

Altres notícies que et poden interessar

Elestà damunt la taula com a via per aturar l'escalada de contagis. Un dia després que el augmentés les restriccions davant les dades cada vegada més preocupants de l'evolució de la pandèmia, la portaveu de l'executiu,, ha avançat que el presidentja ha encarregat un informe als serveis jurídics per tal de saber si és possible l'aplicació del confinament nocturn a Catalunya. Aquest informe es basa en la decisió deld'avalar el toc de queda a la comunitat. L'informe, del qual se n'encarrega el gabinet jurídic, hauria d'estar elaborat aquest dimarts mateix, i no es descarten més reunions extraordinàries per aplicar restriccions horàries que s'havien relaxat amb la, que es va acabar el 9 de maig, ara fa més de dos mesos.Per què el toc de queda no va ser una de les mesures que es van aprovar ahir en una reunió extraordinària de la comissió delegada de gestió de la pandèmia? "No es pot fer de manera improvisada, ha d'estar validat per l'òrgan competent.. S'han de tenir en compte els indicadors, els tècnics de salut, els tècnics del gabinet jurídic i els tècnics de seguretat pública. Quan tinguem els elements, decidirem si es trasllada al(TSJC)", ha assenyalat la portaveu de l'executiu. El confinament del País Valencià no és per tota la població, sinó per zones concretes.Laja toca de ple elscatalans. En el darrer balanç de Salut les dades han superat límits que no es veien des del maig. Elshan superat els 1.000 i ja són(+78) i a les(+27). Els. Una xifra molt alta tenint en compte que Salut ha canviat el protocol i ja no fa proves als contactes estrets de positius que són asimptomàtics.ho fa 39 centèsimes, i se situa ara en 1,54. El: ho fa 191 punts fins als 1.399. En les darreres 24 hores s'han notificati el total des de l'inici de la pandèmia és de 22.288 persones que han perdut la vida.i el 18,59% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.Pel que fa a les, des del departament de Salut ja ha avisat que els pròxims dies no s'administraran gaires primeres dosis perquè és prioritari. Així, en les últimes 24 hores s'han administrat 28.487 primeres dosis, xifra que situa el total als 4.607.832. Els catalans que ja tenen la pauta completa són, avui, 3.732.580. D'aquests, un 55,9% representa la població diana (majors de 16 anys). L'avenç de la vacunació va permetre la reobertura per, que ara ha acabat derivant en una explosió de contagis pràcticament sense precedents i que ha afectat majoritàriament la gent jove, que és el segment que no ha estat vacunat massivament."La cinquena onada ha estat molt complexa, ha afectat molt l'atenció primària i s'ha acabat traslladant a l'assistència hospitalària.", ha apuntat Plaja, que ha indicat que al Govern no li fa por "fer passos enrere". Al llarg de les últimes setmanes, amb presència de desenes de milers de persones, que no han acabat de concordar amb la situació de conatgis i d'augment de pacients hospitalitzats.

