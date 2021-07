La UE aprova els fons postpandèmia amb els primers 9.000 milions d'euros per a Espanya

Els ministres deaquest dimarts 12, inclòs el d'Espanya. En una trobada a Brussel·les, els titulars de Finances han materialitzat l'últim pas perquè aquests 12 països puguin rebre els primers, que en el cass'eleven fins alsEl pla espanyol preveu accedir a 69.500 milions en transferències fins al 2026 per destinar a laamb mesures de mobilitat sostenible o la rehabilitació d'habitatges, lai l'administració pública i les, entre d'altres.Un cop aprovat el pla, ara el govern espanyol ha de signar alguns documents amb la Comissió Europea, com els acords de finançament. L'executiu espanyol preveu fer-ho "", segons han apuntat fonts del ministeri d'Economia, per rebre com abans millor els 9.000 milions d'euros de prefinançament.Després del prefinançament, els estats hauran de demostrar dos cops l'any que han aconseguit els objectius fixats segons el calendari previst per accedir a un nou tram de finançament. En el cas espanyol, eli s'elevarà fins als. Segons fonts del ministeri d'Economia, no hi hauria d'haver problemes per accedir a aquests diners perquè corresponen a objectius que ja s'han complert.A partir del 20222, però, s'hauran d'implementar les primeres mesures laborals. Juntament amb les pensions, són dues qüestions que el pla espanyol no detalla perquè deixa a l'espera de tancar amb els agents socials.Eli està previst que arribin lade l'any que ve, sempre que s'aconsegueixin els objectius fixats per a finals d'aquest any. La resta d'objectius s'han d'anar complimentantper accedir a nous trams de finançament.

