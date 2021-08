El tabac podria fer disminuir els anticossos després de la vacuna

Un altre estudi ja hi apuntava

Altres notícies que et poden interessar

Elpodria fer que es reduïssin elen les persones vacunades. Un nou estudi realitzat al-que encara no ha estat revisat per altres experts- ha analitzat mostres de sang de 378 treballadors sanitaris d'entre 32 i 54 anys que havien rebut la vacuna decontra latres mesos abans i els resultats apunten en aquesta direcció.Segons les troballes, publicades provisionalment a la base de dades mèdica medRxiv, els investigadors van descobrir inicialment que els nivells d'anticossos eren més baixos en els individus de, tal com ja s'havia constatat en estudis anteriors. Però després d'ajustar l'edat, l'equip va descobrir que els únicsque conduïen a uns anticossos més baixos eren ser home i tenir l'hàbit de fumar.Els autors de l'estudi especulen amb que la diferència en els anticossos més baixos entre els sexes biològics podria estar relacionabda amb el fet que la taxa de tabaquisme era el doble entre els homes que entre les dones. També van descobrir quesimilar dels anticossos, concloent que "deixar de fumar abans de la vacunació pot millorar l'eficàcia individual de la vacuna de Pfizer".Els autors de l'estudi puntualitzen, però, que lescom per establir una relació sòlida entre el tabaquisme i la vacunació. Així, creuen que seria necessari realitzar més investigacions sobre l'assumpte abans de poder treure conclusions sòlides sobre la connexió.Però aquest estudi no és el primer que troba una possible correlació entre el tabaquisme i l'aparició d'anticossos més baixos després de la vacunació. Un altre estudi observacional publicat a l'abril a la revista 'Diabetis / Metabolism Research and Reviews' va tenir en compte a 86 treballadors sanitaris d'unque havien rebut la vacuna de Pfizer.Es van prendrede cada participant abans de la seva primera dosi i, de nou, entre una i quatre setmanes després de l'administració de la seva segona dosi per comprovar les respostes dels anticossos. L'estudi va descobrir que els participants amb hàbits habituals de tabaquisme tenien menys anticossos en els seus sistemes que els no fumadors, cosa que va sorprendre l'equip d'investigació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor