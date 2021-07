La CUP adverteix ERC i Junts sobre els pressupostos de l'Estat: «No volem engrunes»

La CUP ha advertit els partits del Govern -Junts i ERC- que no participaran en una estratègia conjunta de l'independentisme sobre els pressupostos de l'Estat si és per tornar a la "política de les engrunes i del peix al cove". Així ho ha exposat aquest dimarts el diputat de la formació, Xavier Pellicer, en una roda de premsa al Parlament.



Els anticapitalistes obren la porta a parlar d'aquest "posicionament compartit" que van defensar dilluns Junts i ERC, "si és per normalitzar una situació política d'excepció permanent". Per això, demanen que sigui per "negociar el referèndum i l'amnistia". "No podem donar estabilitat i facilitar la governabilitat a qui manté la repressió", ha criticat el diputat cupaire en referència a l'executiu del president espanyol, Pedro Sánchez.

Pel que fa a la trobada mantinguda aquest dilluns entre una delegació de diputats de la formació amb l'expresident Carles Puigdemont a Waterloo, Pellicer ho emmarca en la voluntat de "renovar aliances" més enllà dels interessos partidistes i per reivindicar la internacionalització del procés català a través de l'exili.

Més enllà de l'actualitat política, la formació ha reiterat el posicionament contràri al "macroprojecte basat en l'especulació" dels, però ha defensat que en última instància decideixi "el territori". Per això, Pellicer ha anunciat la proposta d'un"amb una pregunta clara" a les comarques afectades pel projecte, que són "eli l', la, l', el, el".Pel que fa a la situació de la, la CUP defensa que cal buscar maneres per "reforçar" l'que està "col·lapsada". A més, Pellicer apunta que s'ha de fer des dels hospitals i des de la sanitat privada. Per tal de tallar les, els anticapitalistes aposten per "reforçar" lesi avalar les farmàcies a fer

