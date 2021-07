Detinguda a Reus després d'enfilar-se a un sostre d'uralita per rescatar un gall

Aquesta és l'acció final dels @mossos amb una noia que estava damunt d'un sostre d'uralita intentant salvar un gall(és llarg d'explicar)...lo típic vamos pic.twitter.com/IzwTEEdFe6 — Roger #MésquemaiEndavant (@RogerdeReus) July 12, 2021

, aquest passat dilluns al vespre, després d'haver-se. Un particular ha difós unes imatges dels fets a Twitter, on pot veure's com agents dels Mossos d'Esquadra la redueixen i se l'emporten. Fonts del cos han exposat aque l'avís s'ha rebut cap a dos quarts de 9, i que l'incident ha tingut lloc alDes dels Mossos s'ha assenyalat que la jove, que ha estat detinguda, no ha fet cas dels requeriments de la policia i dels Bombers per tal que baixés del sostre d'uralita, en tractar-se d'un risc per a la seguretat d'aquesta. Si bé d'entrada no ha obeït, el cas és que finalment ha baixat. Quan ho ha fet, s'ha mostrat "molt agressiva" i "s'ha llençat sobre un caporal". Per tot plegat,A les imatges difoses pel particular es pot veure l'instant en què la noia és reduïda entre tres agents al pati d'un habitatge d'un bloc de pisos. El cert és que el gall, segons veïns, segueix a la zona.

