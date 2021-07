Alerta per la propagació d'un popular mètode de robatori a Catalunya

Elshan alertat d'unutilitzat enentre el 7 i 20 de juny. Els lladres busquen segones residènciesprèviament d'una manera discreta. Aquest mètode consisteix en col·locarentre la porta i el marc per veure si els veïns són al pis.Així, si l'endemà o al cap de pocs dies els lladres tornen, iA més del robatori a Tremp, els Mossos han detectat aquest mètode en altres furts produïts a Balaguer, on s'hi investiguen un total deEl cos policial sospita que es podria tractar delatès que van accedir als pisos de manera similar. Els propietaris havien tancat la porta amb clau, però en arribar es van trobar que només estava tancada de cop.Aquest fet, doncs, fa pensar que els lladres havien forçat la porta amb, un sistema d’obertura amb una. En aquest sentit, segons el mateix rotatiu, els Mossos d'Esquadra han difós per via interna les fotografies d'aquests nous marcadors per tal d'alertar totes les Unitats d'Investigació.En paral·lel, ells Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat un home de 42 anys com a presumpte, en grau de temptativa. Els fets es remunten al passat 19 de juny, al voltant de la 1.20 h, quan la policia catalana va rebre una alerta per la presència sospitosa d'un individu a, que observava contínuament les diferents cases d'aquesta zona. L'home hauria col·locat marcadors en portes per poder-hi robar més tard.

