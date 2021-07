El risc d'incendi forestal obliga a tancar l'accés a quatre massissos catalans

Pla Alfa per avui 13 de juliol pic.twitter.com/QYO2o3QhTL — Agents Rurals (@agentsruralscat) July 13, 2021

La Direcció General dels Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya ha activat, per aquest dimarts, eEs tracta de 20 municipis de l'Alt Empordà, 9 de l'Anoia, 7 de l'Alt Penedès, 7 del Vallès Occidental, 6 del Bages, 6 del Baix Llobregat, 3 del Baix Penedès i 2 municipis de l'Alt Camp.Alhora, elshan tancat els accessos a quatre massissos catalans, concretament al. També s'ha reforçat la vigilància a la Catalunya Central i la Noguera, zones on les darreres hores hi han caigut més llamps.ha fet una crida a la col·laboració i el compromís de la ciutadania per evitar situacions dea l'entorn forestal, especialment evitardes dels vehicles.La fase 3 del Pla Alfa implica lad'encendre foc en terrenys forestals o en una franja de 500 metres al voltant, incloent lesde les àrees de lleure. Així mateix, se suspenen totes lesi es restringeix la pràctica d'al medi natural, la realització dei es restringeixen lesque puguin generar risc d'incendi.Protecció Civil demana reforçar la prevenció i evitar situacions de risc, i trucar alen cas de veure una. Les associacions de voluntaris de Protecció Civil, a més, fan rondes preventives aper extremar la

