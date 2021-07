És delicte enganyar per no fer servir preservatiu?

Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión



Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía pic.twitter.com/SSMM7FOzvb — Irene Montero (@IreneMontero) July 12, 2021

És delicte?

Com ja sabeu, Naim Darrechi vacrear polèmica amb unes declaracions molt controvertides sobre la seva intimitat. El tiktoker"Mai l'utilitzo i trobo estrany que mai hagi deixat cap noia embarassada (...). Com que mai ha passat res, acabo a dins sempre, sense cap tipus de problema",, li preguntava el youtuber. La resposta de Naim? "Sí, però els hi dic que estiguin tranquil·les, que soc estèril".Doncs bé, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha decidit portar a la Fiscalia les declaracions perquè aquests fets es poden considerar un abús sexual. "", ha dit la ministra.Així doncs, tal com assegura Irene Montero,Una de les primeres a parlar-ne va ser l'activista i escriptora Alexandra Brodsky la qual, el 2017, va publicar un article a la revista de la Universitat de Columbia denunciant l'stealthing i qualificant-lo de violació.I és que, segons l'activista, retirar-se el condó de manera no consensuada durant una relació no només suposa una agressió cap a la persona que la rep sinó que a més la víctima s'exposa a riscos físics, com ara a les malalties de transmissió sexual. A l'estat espanyol ja hi ha hagut dues condemnes per aquest tipus de cas, una a Sevilla i l'altra a Salamanca.

