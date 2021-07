Fins a 20 veïns desallotjats per l'enderroc de tres edificis al Carmel

"El que havia de ser una actuació prioritària portava 11 anys al calaix", diu. Els republicans també demanen a l'Ajuntament que l'acompanyament a les persones afectades vagi més enllà de l'àmbit administratiu.

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que eal barri del Carmel. Es tracta de les finques ubicades als números 93, 95 i 97. L'enderrocament s'havia de fer al juny però segons l'Ajuntament les obres es van aturar per evitar posar en risc edficis adjacents.Des d'aleshores, l'estat dels immobles s'ha deteriorat i per això els tècnics municipals han aconsellar enderrocar-los de manera urgent. A més,, per prevenir un possible risc d'esfondrament a causa de l'enderrocament dels altres blocs.Es tracta d'. L'Ajuntament ha informat que s'ha ofert un allotjament temporal als veïns afectats.L'origen decas es remunta al passat 29 d'agost, quan l'Ajuntament va desallotjar el número 95 del passatge a causa del seu mal estat. El consistori recorda que el Pla General Metropolità del Carmel determina queper construir-hi nous edificis d’habitatge protegit destinats al reallotjament de les persones afectades per actuacions urbanístiques d’iniciativa pública., ha sortit al pas de les darreres actuacions municipals criticant el paper del govern municipal.

