Quatre trens turístics i tres funiculars per escapar de la pressa aquest estiu

Catalunya disposa de dos, tresi dosa un màxim de dues hores de l'àrea metropolitana de Barcelona (AMB). Una oferta ferroviària gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i que ha quedat agrupada amb la marca Turistren Elelsi de la, el, el, eli elrepresenten un patrimoni ferroviari de gran valor, la majoria entre 90 i 100 anys d'història. Són, a més, un atractiu turístic de primer nivell, no només pels destins sinó també pel trajecte. “Escapa't de la pressa”, és el lema que recull aquesta oferta que és un exemple ben clar d'slow turisme.El rellançament de Turistren coincideix amb l', una efemèride on participa FGC i que vol situar el tren com a punta de llança de les polítiques per mitigar el canvi climàtic. De fet, laés protagonista en uns trens i funiculars turístics que permeten arribar acom el Parc Natural de Montserrat, Parc Natural de Cadí-Moixeró i Parc Natural de les Capçaleres del Ter i Freser. El viatge, a més, es completa amb punts d'interès patrimonial, cultural, científic i espiritual de primer ordre com el Santuari de Núria, el Monestir de Montserrat, els Jardins Artigas de la Pobla de Lillet i el Parc Astronòmic del Montsec, entre altres.

1. Cremallera de Montserrat: la manera més sostenible de pujar a la muntanya màgica

Fitxa tècnica

2. Funicular de Sant Joan: ascens al cor del Parc Natural

Fitxa tècnica

3. Funicular de la Santa Cova: un viatge espiritual

Fitxa tècnica

4. Cremallera de Núria: un transport amb 90 anys d'història

Fitxa tècnica

5. Tren del Ciment: una joia ferroviària a l'Alt Llobregat

Fitxa tècnica

6. Tren dels Llacs: un viatge de la plana al Prepirineu

Fitxa tècnica

7. Funicular de Gelida: un transport entranyable

Fitxa tècnica

L'oferta de trens i funiculars turístics, aplegats al web Turistren , està protagonitzant un procés de digitalització amb la implementació de lade bitllets i la instal·lació de controls d'accés ials cremalleres de Núria i Montserrat. és sinònim de patrimoni natural, cultural i d'espiritualitat. També de ser una de les majors atraccions turístiques de Catalunya. El cremallera, recuperat el 2003 després de quasi 50 anys del tancament, és la manera més sostenible de pujar a la muntanya màgica. I és que, no només suposa reduir la presència de cotxes a tocar de parc natural sinó que permet arribar-hi des de Barcelona gràcies a la connexió perfecte amb l'R5 de la línia Llobregat-Anoia de FGC . Hi ha diversos paquets que combinen tren, cremallera, els funiculars de Sant Joan i de la Santa Cova, així com l'accés al museu i dinar, entre altres experiències.Elcircula diàriament. Té un recorregut de 5 quilòmetres i un desnivell de 550 metres que cobreix en 15 minuts, entre l’estació de Monistrol de Montserrat –on es pot enllaçar amb la línia R5- i el santuari. Gràcies als vidres panoràmics del cremallera els passatgers poden meravellar-se amb les singulars formes de les muntanyes de Montserrat fent del trajecte tota una experiència.: 5 km (4 km en cremallera i un en adherència): 550 metres: Monistrol de Montserrat –enllaç amb R5-, Monistrol Vila i Montserrat.: inauguració 1892 | tancament 1957 | renovació i reobertura 2003Bitllets a partir de 6,90 euros. Compra'l aquí Elés la millor manera d'accedir des del monestir fins al cor del. Inaugurat el 1918, va ser construït per comunicar la zona del santuari amb l'ermita de Sant Joan, ubicada a la part alta del massís. Recorre un traçat de 503 metres i supera un pendent del 65%. El 1997 es van modernitzar les instal·lacions i es va dotar els funiculars de nous vehicles panoràmics.Precisament, una de les vistes més espectaculars del monestir és des del mateix funicular o des del mirador inaugurat el 2020 a tocar de l'estació superior, a prop de 1.000 metres d'altitud. També compta amb el centre d’interpretació del Geoparc de la Catalunya Central i del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. És, a més, un dels millors punts per iniciar excursions a punts emblemàtics com Sant Jeroni o les ermites de Sant Joan, Sant Onofre i Santa Magdalena, entre altres.: 503 metres (pendent màxim 65,2%): 248 metres: Montserrat i Sant Joan: inauguració 1918 | renovació 1997a partir de 9,10 euros. Compra'l aquí Elfa un trajecte de 262 metres superant un desnivell de 118 metres. Aquest mitjà de transport històric uneix el santuari amb la cova, la capella troglodítica adossada a la roca on, segons la llegenda, uns pastors van trobar la imatge de laUtilitzat pels peregrins des de l'any 1929, el funicular arriba a la plaça on comença el Rosari monumental, el conjunt escultòric a l'aire lliure més important del modernisme català, amb obres d'Antoni Gaudí i Josep Llimona, entre d'altres. També hi ha una exposició dedicada als funiculars, el seu funcionament i la seva història.El 2020 es va renovar totalment després de dos anys tancat. Funciona els caps de setmana i festius excepte a l'estiu, del 24 de juliol al 12 de setembre, que ho fa diàriament.: 262 metres (pendent màxim 65,2%): 118 metres: Montserrat i Santa Cova: inauguració 1929 | última renovació 2020a partir de 3,50 euros. Compra'l aquí Elés el transport de la vall per excel·lència i l’únic mitjà peraccedir a l’estació de muntanya del Ripollès. Circula diàriament de maneraininterrompuda durant tot l’any. El trajecte en cremallera és una experiència única on,des del primer moment, ja es viu tot un món de sensacions ja que des dels trens esgaudeix de la bellesa i l'espectacularitat d'un paisatge i un entorn natural únics.Inaugurat el 1931, precisament enguany compleix 90 anys. Surt de de la localitat de Ribes de Freser, passa pel poble de Queralbs i realitza una travessa de 12,5 km superant un desnivell de 1.000 metres en tan sols 40 minuts. El cremallera garanteix quesigui un espai sense cotxes i el converteix en una de les millors portes d'entrada alQualsevol viatge amb el cremallera és tota una experiència, però encara pot ser millor amb el producte “Un viatge a una vall única” . Permet gaudir del servei “vintage” dels cotxes d'època MGB, construïts l'any 1963 i que havien donat servei a dues línies d'alta muntanya a Suïssa. Inclou reserva d'un dels confortables seients, opció de plaça d'aparcament, acompanyament d'un guia amb atenció personalitzada i un sistema d'audioguia –disponible en tots els viatges a través d'una aplicació gratuïta-. A més, es fa una parada al mirador de Fontalba –a la sortida del túnel del Roc del Dui- i una visita al Centre d'Interpretació Ambiental de Vall de Núria.: 12,5 km (7 km en cremallera i 5,5 km en adherència): 1.000 metres: Ribes Enllaç –enllaç amb R3 de Renfe-, Ribes Vila, Queralbs i Núria: inauguració 1931 | inici renovació línia 1986 | construcció túnel del Roc del Dui 2008Bitllets a partir de 16,0 euros. Compra'l aquí La construcció d'una fàbrica de ciment a la zona del Clot del Moro, a Castellar de n'Hug, va obligar a construir un tren secundari que permetés enllaçar amb Guardiola de Berguedà, on arribava el ferrocarril de via estreta de Manresa-Berga. A banda de transportar material i treballadors, a partir del 1923 també va servir com a línia de viatgers entre la Pobla de Lillet i Castellar de n'Hug.És precisament aquest tram del “carrilet”, de 3,5 quilòmetres, que es va recuperar el 2005 com a atractiu turístic. Elés una autèntica joia ferroviària que circula en un entorn natural a tocar delA banda del viatge –els vagons són semidescoberts i permeten una visió perfecte del paisatge-, l'itinerari és un viatge pel patrimoni cultural i industrial de l'Alt Llobregat. A l'estació de la Pobla Lillet es pot gaudir de l’Exposició de Trens Històrics mentre que a la Pobla-Centre es pot visitar el Pont Vell o el Monestir de Santa Maria de Lillet. El baixador deés l'accés més fàcil als jardins modernistes dissenyats per l’arquitecte Antoni Gaudí en agraïment a la família Artigas. Finalment, l'estació del, a la zona del Clot del Moro, permet descobrir la història cimentera del país visitant l'antiga fàbrica Asland.Hi ha un bitllet combinat que inclou el Tren del Ciment, les entrades als Jardins Artigas i el Museu del Ciment, així com un joc de pistes al museu. La temporada comença el 27 de març i acaba el 21 de novembre: funciona tots els caps de setmana, festius i ponts així com el mes d'agost sencer.: 3,5 km (7 km en cremallera i 5,5 km en adherència): 107 metres: La Pobla de Lillet, La Pobla Centre, Jardins Artigas i Museu del Ciment-Castellar de n'Hug: inauguració 1923 | tancament 1963 | reobertura 2005Bitllets a partir de 5,50 euros.Elpermet combinar paisatge i patrimoni ferroviari. El viatge transcorre per la vora del riu Segre des defins la, passant per Balaguer per una via única. Travessa les comarques del Segrià, la Noguera, la zona muntanyosa del Montsec fins a arribar al cor del Pallars Jussà. Un cop deixa enrere el riu Segre, entra a formar part de la conca del riu Noguera Pallaresa que permet observar els majestuosos embassaments i el Montsec acabant el recorregut a La Pobla de Segur. El Tren dels Llacs passa per un total de 40 túnels i 75 ponts al llarg de 89 quilòmetres de trajecte.Hi ha dues modalitats: el Tren Històric –22 circulacions entre l'abril i l'octubre- i el Tren Panoràmic, amb quatre circulacions més. El Tren Històric permet als viatgers retrocedir en el temps gràcies a la seva estètica antiga d’un autèntic ferrocarril d’època dels anys 60. Compta amb dues locomotores dièsel, construïdes l’any 1968 i conegudes com a "ye-yés", així com com cinc cotxes d’època de la sèrie 6000, un furgó postal i un cotxe cafeteria.El Tren Panoràmic, per la seva banda, permet als passatgers recórrer els paisatges de la plana de Lleida i el Prepirineu resseguint el traçat de la la històrica línia ferroviària Lleida-La Pobla de Segur, completada el 1951 i que manté el servei comercial.: 90 km: Lleida-Pirineus –connexió amb Regionals i AVE-, Balaguer, Tremp i La Pobla de Segur: inauguració Lleida-Balaguer 1924 | arribada del tren a la Pobla de Segur 1951 | estrena del servei turístic 2009Bitllets a partir de 25 euros. Compra'l aquí El, a la comarca de l’, s’ha convertit en un dels transports més entranyables de Catalunya. Un transport turístic que, des de l’any 1924, permet unir el centre urbà del poble i la zona industrial amb l’estació de tren, situada a una cota inferior respecte el nucli.Fa gairebé 100 anys del seu primer servei i, tot i les diferents reformes a les instal·lacions i vagons, encara conserva unes característiques molt semblants a les originals. Actualment, consta de dos cotxes d’època restaurats que, amb compartiments únics a cinc nivells, compten amb un aforament per a 28 persones. En un trajecte de 6-8 minuts, el Funicular de Gelida fa un recorregut de 884 metres. Circula els caps de setmana entre les 10 h i les 16.30 h amb una freqüència de cada mitja hora mentre que entre setmana el servei es realitza en autobús.El Funicular de Gelida va significar un gran avenç per a la població de la zona, ja que l'utilitzaven els treballadors dels molins paperers de Gelida i també el veïnat del barri de Sant Salvador. Donada l’orografia de la zona, es va decidir fer un funicular i es va aprofitar la maquinària del primitiu funicular del Tibidabo. També destaquen els edificis de les estacions, ja que són tan singulars que estan protegits com a Bé Cultural d'Interès Local.: 884 metres: 110 metres (pendent màxim: 21,50%): Gelida Estació Inferior –enllaç amb la línia R4 de Renfe-; Gelida Baixador i Gelida Estació Superior: inauguració 1924 | renovació integral 1982 | reestrena com a servei turístic 2019