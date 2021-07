El Barça fitxa un borbó

El nom de la reialesa

, ha fitxat per l’equip d’handbol base del, segons informa Catalunya Ràdio. El seu pare, condemnat per estafa i desviament de diners públics per a interessos particulars, ha estat un dels grans jugadors de la història de la secció blaugrana, la qual cosa ha facilitat la seva incorporació a la pedrera culer.Urdangarin júnior és un extrem dret, esquerrà i de molta envergadura i, tot i la seva curta edat, ja té experiència en equips com elo el. La temporada passada ja va estar ajudant eldurant els entrenaments, però ara el club s'ha decidit a fer-li fitxa com a jugador del segon equip.El nom complet del jugador és:. Va néixer a Barcelona el 6 de desembre de 2000, per tant, té 20 anys.És el segon fill de la infanta Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarín, i vuitè en la línia de, després de la princesa d'Astúries, Leonor de Borbó, la infanta Sofia de Borbó, la infanta Elena de Borbó, Felip Joan Froilà de Marichalar, Victòria Frederica de Marichalar, la seva mare, la infanta Cristina de Borbó i el seu germà gran, Joan Valentí Urdangarin.

