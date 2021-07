Un tren de pel·lícula s'estrena a la Xina

Latorna a impressionar amb una novetat tecnològica. Han inaugurat el primer. És, té lesi ofereixde la ciutat de Chengdu.És un homenatge a l'animal símbol de la regió de Sichuan, on es troba Chengdu, el. El comboi està pintat de blanc i amb tocs negres i recorreper sobre de les grans vies de la ciutat. Hi poden viatjarper trajecte a una velocitat deEstà pensat exclusivament per al, més que per descongestionar el trànsit, ja que té parada als punts més destacats de la localitat. Des d'aquestes parades, els passatgers poden connectar amb altres mitjans de transport i enllaçar amb els principals punts turístics de la ciutat.Una altra novetat al voltant d'aquest tren de pel·lícula és que. Té integrat un sistema autònom deque li permet ser un mitjà de transport més sostenible en una gran metròpoli amb

