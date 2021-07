França prohibeix els restaurants a les persones no vacunades o sense PCR negativa

Altres notícies que et poden interessar

És una de les mesures anunciades aquest dilluns al vespre per atacar la nova onada d'infeccions del coronavirus al país.El president de la república francesa,ha dit que maximitzar les vacunacions contra la Covid és la clau per prevenir un altre confinament com el que hi va haver durant la primera onada de la pandèmia.A banda, Macron ha anunciat la voluntat d'estendre l'ús d'aquest(que s'entrega als vacunats amb pauta completa) a transports, centres comercials i actes culturals amb més de 50 persones.Una altra mesura anunciada per Macron és laabans del 15 de setembre. Inclou aquells que treballen en hospitals, residències o amb persones vulnerables.

