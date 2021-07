Simón veu «lògiques» les restriccions a Catalunya: «La situació és dramàtica»

Altres notícies que et poden interessar

, director del(CCAES), ha alertat aquest dilluns que la situació a Catalunya pel que fa a la pandèmia de laés "dramàtica" i ha considerat "perfectament lògic" aplicar noves mesures de control, com les que ha anunciat aquest dilluns el Govern El director delha subratllat que el que passa a Catalunya ve "de fa setmanes", amb "concentració de gent de molts llocs de manera irregular", cosa que ha comportat. Tot i admetre que la situació "no és la mateixa" que en onades anteriors, també ha advertit que "hi segueix havent riscos".Simón també s'ha mostrat preocupat per la celebració d'com els que hi ha hagut els darrers dies a Catalunya, tot i que no n'ha esmentat cap de concret. Ha advertit que lesque s'han fet en condicions "gairebé artificials" són després molt difícils de replicar a la vida real.Alhora ha considerat que es tracta d'activitats multitudinàries on és més fàcil "no observar" les, com la distància de seguretat o l'ús de la mascareta. A més, ha recordat que les"no són del tot efectives" i que el"no és fàcil". Per tot plegat ha considerat que "probablement hi ha menys casos que no s'haguessin fet les proves, però no vol dir que no n'hi hagi".Per tot plegat ha considerat "lògic" que lesvulguin aplicar mesures de control de la transmissió -evitant específicament la paraula restricció- i ha convidat a. A banda de les mesures a Catalunya, el País Valencià ha anunciat aquest dilluns que aplicarà el toc de queda , una mesura que ha rebut l'aval del Tribunal Superior de Justícia de la zona.

