Joves tancats en habitacions lluny de casa, fent la quarantena a la seva manera. Podria ser Mallorca, però és, concretament a l', on hi ha allotjats des de fa dies gairebédels estudiants navarresos que es van contagiar a Salou . La manca d'un equipament per a aquests casos -el Departament de Salut ja no disposa d'un hotel salut-, ha fet reubicar aquests joves aLes molèsties generades per aquests joves són ben patents entre la resta d'usuaris i el personal, malgrat que. Després de donar, el protocol va fixar que fessin la quarantena fins a negativitzar-se,De tota manera, els joves no són gens discrets en les festes i fins i tot alguns han estat vistos, organitzant trobades en espais tancats dins del mateix hospital.. Alguns d'ells han penjat a la xarxa socialvídeos de la seva festa, amb. Malgrat que la majoria han estat retirats després de desfermar-se la polèmica, han corregut com la pólvora per grups de Whatsapp. En un d'ells fins i tot s'hi poden veure. També, segons fonts consultades per, les molèsties arriben a la resta de pacients als que no se'ls respecta les hores de descans, i també hi ha hagut algunesSi bé algun vídeo encara es pot veure , el que ha molestat és sobretot l'actitud despreocupada d'aquests joves davant la malaltia,i que va arribar en el seu primer punt àlgid a causa dels viatges dels mateixos joves, encara no vacunats. Al, el nombre de contagis diari ha superat els 600 i en el brot de Salou amb nois i noies provinent de Navarra el nombre de positius va superar els 700.Segons fonts de GiPSS, l'empresa gestora del Sociosanitari, la direcció de l'hospital hi ha parlat i els ha amonestat verbalment. Com a resposta,i han assegurat que no tornaria a succeir.

