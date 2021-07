Troben un cos al pantà de Siurana

L'equip de recerca dels Bombers ha. Segons ha avançat el mitjà Tots21, la zona es troba acordonada i s’espera l'arribada del jutge per a l’aixecament del cadàver.Per ara,que el passat divendres es va llençar a l'aigua i que des de llavors és desaparegut. Després que els equips de recerca l'hagin intentat trobar al llarg del passat cap de setmana, els Bombers hi han tornat aquest matí amb sis dotacions.Segons van explicar diversos testimonis dels fets de divendres, el jove, de 29 anys i veí de Prades, va entrar a l'aigua tot buscant la pilota del seu gos mentre es trobava en una illeta formada al mig de l'embassament, i ja no en va poder tornar a sortir.

