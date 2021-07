Variant Lambda: l'última mutació del coronavirus ve del Perú

Altres notícies que et poden interessar

Els virus canvien i muten amb el pas del temps, ho hem pogut comprovar amb el SarS-CoV-2. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha identificat una: laOriginària deli amb, la nova variant ja s'ha detectat a l'estat espanyol. El Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries assenyala que la Lambda s'ha localitzat en una Cantàbria,Menys de l'1% dels casos que es detecten són d'aquesta varietat, però l'OMS ja l'ha catalogat d'interès. Només les variants que poden tenir unrellevant, o aquelles per a les quals hi ha indicis d'unsón catalogades com aLesque se'ns administren ajuden a prevenir aquesta variant? "Presenta mutacions que podrien ajudar-la a evadir la neutralització per anticossos", explica el científic peruà Pablo Tsukayama en un fil de Twitter. Ara per ara, però, no hi ha gaire informació sobre aquesta nova variant.

