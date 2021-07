Catalunya tancarà totes les activitats a partir de les 00.30

Buscant el consens amb els municipis

Trobada entre Aragonès, Argimon, Elena i Plaja per decidir les noves mesures. Foto: ACN

​El precedent del toc de queda al País Valencià

fa marxa enrere en la recuperació de la vida social. El Govern ha anunciat aquest dilluns el tancament de totes les activitats a les 00.30 i fins a les 6.00 hores. Així ho han explicat en roda de premsa el conseller de Salut,, el conseller d'Interior,, i la portaveu de l'executiu,, després de reunir-se amb el president. Les reunions socials també queden limitades a deu persones.En afegit a aquestes mesures, tots els esdeveniments a partir d'ara es farani es recomana alsque restringeixin l'accés aper evitar aglomeracions. A més, es prohibeix elal carrer excepte en entorns escolars, segons ha explicat Plaja, tot i que portar la mascareta, de moment, no és obligatori. Elsno queden exempts de les mesures i hauran de clausurar en l'horari marcat pel Govern.Elanuncia aquestes noves mesures després que en les últimes dues setmanes els indicadors de la pandèmia s'hagin disparat, especialment pel que fa als. Això ha derivat en un creixement progressiu dels, que a hores d'ara ja són de prop d'un miler , i d'un. La nota positiva, però, és el bon ritme de lai la baixa xifra pel que fa a les morts.Elena ha explicat que les mesuresentre l'activitat econòmica, social i emocional, i la situació sanitària, mentre que ha demanata la ciutadania. "Demanem que s'extremi lai que se segueixin les mesures amb la finalitat de", ha dit el conseller. El Govern ha demanat reduir la interacció social i ha demanatAl seu torn, Argimon ha afirmat que el focus de l'actual onada és "unai "relacionada amb l'oci o amb viatges de finals de curs". "Vaig pensar que hi hauria un repunt, però mai aquesta", ha reconegut el conseller. Tot i això, el conseller ha aclarit que no està "culpabilitzant ni estigmatitzant" sinó que "aquesta és la situació". Un segon element, segons Argimon, ha estat el creixement "explosiu" de casos. ", tot i que ara també se'ls està disparant la corba", ha afirmat.Les noves restriccions se sumen al tancament de les discoteques i de l'oci nocturn en espais tancats anunciat la setmana passada. Per altra banda, l'executiu també va fixar que la participació en esdeveniments de més de 500 persones on s'estigui dret requereix, de manera obligatòria, uno una, o bé estar. Quedaven exempts d'aquesta mesura els congressos.Unes mesures també acordades amb els municipis. Aquest dilluns al migdia, segons ha explicat l'ACN, la conselleria liderada per Argimon s'ha reunit amb els municipis per consensuar les decisions que l'executiu ha exposat a la tarda. Per altra banda, segons ha pogut saber, l'(ACM) ja es va reunir divendres passat amb l'executiu per analitzar la situació de la pandèmia.Sobre la trobada d'avui, fonts de l'han explicat a aquest diari que "la majoria" de municipis presents han expressatde les mesures anunciades per contenir l'augment de contagis. Les mateixes fonts apunten que els municipis han demanat quei que el Govern tingui una postura "clarificadora" i estableixi mesures "clares i coherents".El Govern també ha explicat que "estudiarà" elque s'ha aplicat al. Concretament, el govern valencià ha instaurat un confinament nocturn a partir de lai fins a les, que avui mateix ha rebut l'aval del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià.Les mesures que ha anunciat el Govern aquest dilluns seran publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i quedaran pendent de l', en aquest cas, del. "Estarem setmanes amb taxes d'incidència molt elevades", ha dit el conseller Argimon, i ha evitat pronosticar quan arribarà

