El Govern es reuneix d'urgència per decidir noves mesures davant l'augment de contagis

El president de la Generalitat,, encapçalarà aquesta tarda una reunió extraordinària de la comissió delegada en matèria de la. A la trobada, que es farà de manera presencial ala partir de les 16.30 hores també hi participaran els consellers d'Interior,, i de Salut,Un cop finalitzada la trobada, en un horari previst cap a les 17.45 hores, els consellers Elena i Argimon i la portaveu del Govern,, detallaran les noves mesures acordades per frenar l'expansió de la pandèmia.Aquest dilluns al migdia, segons ACN, ha transcendit que la conselleria liderada per Argimon s'havia reunit amb els municipis per establir quines serien aquestes mesures. Per altra banda, segons ha pogut saber, l'(ACM) s'havia reunit el passat divendres amb l'executiu per analitzar la situació de la pandèmia.Les noves mesures se sumarien al tancament de les discoteques i espais d'oci nocturn en espais tancats. Per altra banda, l'executiu també va fixar que la participació en esdeveniments de més de 500 persones on s'estigui dret requereix, de manera obligatòria, un test d'antígens o una PCR negativa, o estar vacunat amb pauta completa. Queden exempts d'aquesta mesura els congressos.

