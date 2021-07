«Enemics íntims», d'Oriol March i Joan Serra Carné

Títol: Enemics íntims

Autor/a: Oriol March i Joan Serra Carné

Editorial: Pòrtic edicions

Pàgines: 240

ISBN: 978-84-9809-492-3

Any de publicació: juny 2021

Gènere: periodisme / no-ficció

La pugna entreés el factor clau que explica el present i el futur del país.Des de l'inici, el procés ha tingut dos vaixells i dos capitans que aspiraven a ser hegemònics: Convergència i Esquerra,. Quanva prendre el relleu de Mas, la rivalitat va continuar, amb unes sigles o unes altres. El procés no s'explica sense aquesta pugna entre les dues formacions.Els periodistesexpliquen la relació entre aquests dos partits a partir dels principals episodis de l'última dècada, amb detalls inèdits d'una convivència complexa, tant al govern com al Parlament i al Congrés dels Diputats.revela decisions, propostes i converses que no havien transcendit fins ara, dibuixa la personalitat dels principals actors del litigi i mostra l'escenari que deixen els comicis del 14 de febrer i el nou govern presidit per