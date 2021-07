Més de la meitat de morts en accidents de trànsit a Barcelona són motoristes

Més de la meitat de lesen accidents de trànsit a Barcelona el primer semestre del 2021 eren, segons el balanç de la sinistralitat a la ciutat presentat aquest dilluns per l'Ajuntament. En els primers sis mesos de l'any 2021 hi ha hagut vuit víctimes mortals, de les quals cinc anaven en moto, dos en vehicles de mobilitat personal i un era vianant.. En canvi,, ja que durant els primers sis mesos de l'any la Guàrdia Urbana de Barcelona ha intervingut en 3.334 sinistres amb víctimes, pels 4.753 del 2019. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha fet una crida a la prudència i a la disciplina.Segons les dades presentades per l'Ajuntament,s. Es tracta dels conductors de vehicles de dues rodes a motor, vianants, ciclistes i conductors de vehicles de mobilitat personal, com ara patinets.Tot i això. En 2.262 dels 3.334 incidents registrats van ser el principal vehicle implicat. Segueixen el cotxe les motos (1.992), les furgonetes (469), les bicicletes (420), els ciclomotors (256), els VMP (346), autobusos (157), camions (107) i taxis (105).Pel que fa a les causes, l'Ajuntament informa que(770) seguida per no respectar les distàncies (487), girs indeguts, no fer cas dels semàfors o altres causes. La presència de l'alcohol en els sinistres de trànsit continua sent la principal causa indirecta, que disminueix en més del 21% respecte del mateix període de l'any 2019.

