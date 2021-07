Batlle detecta una «millora» en els botellots a Barcelona els caps de setmana

Batlle ha defensat que el consistori està perseguint amb contundència els botellots per preservar el descans dels veïns però ha afegit que hi ha punts crítics en tots els districtes que s'han de corregir.



El tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona,, ha assenyalat aquest dilluns que s'està fent un. Segons ell, ja s'està notant perquè a l'interior dels barris, ha dit, les molèsties estan disminuint. "Jo crec que s'està notant una millora de les condicions generals de les nits dels caps de setmana i en aquesta línia hi seguirem treballant", ha afirmat.i ha apel·lat al "civisme", tant dels concentrats al carrer com també de veïns, després d'algunes escenes viscudes en barris com la Barceloneta. El tinent d'alcaldia ha reiterat quei que no es pot posar un policia per vigilar cada ciutadà.Per això, ha insistit en lai ha demanat que especialment a partir de la una de la matinada, quan ja no hi ha activitat regulada, no hi hagi concentracions al carrer.

