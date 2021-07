Un error de seguretat al web de Salut deixa al descobert informació dels usuaris

Altres notícies que et poden interessar

Unaa la pàgina web de Salut per demanar cita per a la vacuna contra la Covid-19 ha deixat exposades lesd'usuaris del servei que hi van accedir per programar hora.El departament ha explicat que es fa un seguiment continu del portal i que en el curs d'aquesteses van identificar sol·licituds d'accés per part de tercers "fora del flux definit" i que han estat objecte d'anàlisi. En tot cas, Salut ha recordat que aquest portal s'ha dissenyat com un sistema específic, aïllat dels sistemes d'historial electrònic.Segons avança elDiario.es, el departament. Les dades que quedaven al descobert eren el nom, el DNI i informació sobre la vacunació dels usuaris.Els hackers ètics Team Rocket van advertir Salut de l'error del sistema. Amb tot, des de l'administració no es té constància que aquest foratamb l'objectiu d'aprofitar-se'n.Llavors, es van aplicar "de forma immediata" les recomanacions de l’per reforçar la seguretat de l'aplicació. Aquesta situació va ser notificada a l'(APDCAT), dins les 72 hores perceptives tal i com marca la normativa vigent.

