Elesaquest dilluns al migdia ambdels principals municipis catalans per abordara prendre davant l'de les últimes setmanes, segons han confirmat diverses fonts coneixedores a l'ACN. Segons ha pogut saber, el departament ja es va reunir divendres amb l'(ACM), tot i que de la trobada no en va sortir cap acord concret sobre la implementació de noves mesures.El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja va avançar diumenge que el Govern prendria noves decisions per mitigar el nombre de casos que s'estan produint, i que es treballaria per fer un equilibri amb "la vida social, econòmica i emocional". Les mesures s'anunciaran en les properes hores. Entre les opcions sobre la taula està la de, que encara està permès a dia d'avui.La Coordinadora per l'Abolició dels Correbous de Catalunya (CACC) ha presentat una instància al conseller de Salut demanant lamentre aquests esdeveniments "no disposin d'un nou protocol actualitzat per combatre l'explosió de casos de Covid i el". Mentre aquest protocol no s'implanta, han afegit, la CACC vol que es requereixi unper poder entrar com a públic i participar en els actes a les places portàtils i bous al carrer, ates la ""."Esperem que la Generalitat emeti una resolució estimatòria, ja que d'altra manera no entendríem si finalment es decidís no cancel·lar els correbous, tal i com sí que s’ha fet amb l’oci nocturn, on sí que ens trobem amb una afectació econòmica del sector, i en el sentit més rellevant que és el de la salut pública", han apuntat des de l'entitat antitaurina en un comunicat.

