El PSC, al rescat d'Iceta

Elha sortit aquest dilluns al rescat dedesprés de la profunda remodelació del govern espanyol que va fer dissabte Pedro Sánchez. La portaveu del PSC,, ha reivindicat el nou rol d'Iceta al govern espanyol com a-una cartera amb poques competències- i ha negat que el partit hagi perdut pes al consell de ministres. "Quan parlem de diàleg, negociació i pacte parlem de Miquel Iceta, independentment del ministeri que ocupi", ha remarcat en roda de premsa aquest dilluns, i ha assegurat que el PSC i les seves "propostes" formaran part de laentre els governs català i espanyol.Granados ha valorat la remodelació del govern espanyol. "Hem superat el més dur de la pandèmia i és el moment de la recuperació", ha dit. Aquesta "nova etapa" ha de servir, ha dit, per avançar en la recuperació econòmica, que estarà centrada en el "treball" i la recuperació "justa, digital, feminista i ecològica". "Tenim una gran oportunitat: l'arribada dels fons europeus", ha remarcat. Granados ha assegurat que avui és un dia "feliç" per als socialistes per la presència al govern espanyol, perquè Iceta es manté al consell de ministres i hi entra, també, l'exalcaldessa de GavàSobre Iceta, ha dit que "agafa una cartera important", malgrat que Cultura i Esports té la majoria dea les comunitats autònomes. "Sempre ha tingut i tindrà influència sobre la política catalana. Continuarà demostrant la seva capacitat perquè s'asseu al consell de ministres", ha insistit. La portaveu ha insistit en el compromís amb la taula de diàleg i ha recordat que si no s'ha reunit amb la taula de diàleg, "que si no s'ha reunit fins ara és perquè no hi ha hagut govern a Catalunya". De tota manera, ha evitat dir si hi haurà representants del PSC a la taula de diàleg. "Ho decidirà el president Sánchez", ha dit.La dirigent socialista ha insistit que Iceta ha fet "una gran feina" al capdavant de. "Continuarà treballant pel bé d'Espanya i de Catalunya", ha dit. Des de Cultura, ha remarcat la portaveu, continuarà fent aquesta feina. "Demostra l'Espanya plural que defensen els socialistes. La cartera de Cultura és el millor aparador per mostrar-la", ha afegit. Quan ha promès el càrrec de ministre, Iceta ha admès que li sap greu deixar el Ministeri de Política Territorial. La remodelació del govern espanyol s'interpreta també en clau catalana com un primer pas per canviar el PSC, que podria culminar amb Salvador Illa com a primer secretari del PSC. Iceta continua formant part del consell de ministres però perd poder i presència en l'agenda catalana. La promoció d'una dirigent del PSC del Baix Llobregat com l'exalcaldessa de Gavà també s'interpreta en la línia d'anar preparant el relleu d'Iceta.També ha insistit en la necessitat de convocar un, una opció que el Govern descarta. La dirigent socialista ha criticat l'immobilisme de Pere Aragonès, que no vulgui assistir a la conferència de presidents i que s'oposi a una taula de partits catalans. "La pluralitat de Catalunya s'ha de demostrar amb taules de diàleg a casa nostra", ha reblat. Granados ha dit que l'amnistia i l'autodeterminació "no són consensos a Catalunya". "Necessitem un mínim comú denominador entre les forces polítiques catalanes per anar a negociar. La resta és postureo", ha dit.Granados ha alertat que la situació dela Catalunya és "explosiva" i ha ofert la col·laboració del PSC al Govern per abordar la situació. Fa uns dies Salvador Illa ho va reiterar aquest oferiment a Pere Aragonès. "Tornem a demanar una reunió per abordar el repunt de contagis", ha dit Granados, que confia que en les properes hores el Govern es posarà en contacte amb el PSC per "treballar de manera conjunta" per fer front a la situació de la pandèmia. "Són moments d'altura de mires i de deixar el partidisme. Tots hem de col·laborar", ha dit. En aquest sentit, la dirigent socialista ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana. ". Cal que tothom extremi les precaucions", ha dit.

