Junts reclama un front comú a ERC per aprofitar la «feblesa» de Sánchez a Madrid

, un municipi de pràcticament 3.000 habitants situat entre les muntanyes del, ha acollit aquest dilluns la primera reunió presencial de tots els membres de l'executiva de Junts. No ho havien permès fins ara les normes per contenir l'avenç de la pandèmia ni tampoc la situació de presó del secretari general,, que va sortir en llibertat després de ser indultat fa tres setmanes. Només s'ha registrat l'absència justificada de, vicepresident del partit, que es troba aquests dies fent una Travessa per la Llibertat arreu del país per agrair el suport a la ciutadania en el temps -més de tres anys- que ha passat en centres penitenciaris., alcaldessa de, s'hi ha connectat telemàticament.Un dels aspectes que hi ha hagut damunt la taula ha estat la negociació dels pressupostos generals de l'Estat, quevol aprovar a la tardor i pels quals ja ha obert un canal de comunicació amb, que va fer costat als comptes de l'any passat malgrat ser "decebedors", segons ha indicat. La portaveu de Junts ha reclamat a ERC, que acaba de remodelar el govern espanyol i no té més alternativa que recolzar-se en la majoria que li va permetre la investidura a principis del 2020, per negociar de manera "conjunta"., ha radiografiat Artadi, que ha definit com a "profund" el canvi abordat en el si de la Moncloa. Davant d'aquest escenari, la portaveu de Junts ha indicat que cap partit independentista -missatge especialment dirigit a ERC, tenint en compte que la CUP és la formació més allunyada de fer costat als comptes del PSOE i Unides Podem- pot garantir l'estabilitat de Sánchez si l'autodeterminació i l'amnistia no formen part de la negociació en el marc de la. "Sánchez sembla que vulgui que passi el temps perquè desaparegui el conflicte com si fos per art de màgia o com si pensés que el suflé baixarà", ha ressaltat la dirigent de Junts.Preguntada sobre qui anirà a la taula de diàleg, ha obert la porta a què hi participin persones que no formin part del Govern. "L'important és que estiguin apoderades", ha apuntat Artadi, que tampoc ha volgut pronunciar-se sobre quins perfils escollirà la delegació espanyola. També ha tingut interès en destacar queha passat de ser ministre de-i, per tant, integrant garantit a la mesa de negociació- a ser el titular de, de manera que la seva plaça podria ballar. "L'important és que qui hi sigui tingui poder de decisió", ha ressaltat Artadi.Els dirigents de Junts tenen previst reunir-se fins les set de la tarda, moment en el qual tornaran cap a casa després d'una jornada intensiva de reunions. El diaes reunirà per primera vegada el, l'òrgan més important entre congressos, que està presidit per, alcaldessa dei vicepresidenta de la formació. Tot i que fa unes setmanes hi havia un caldo de cultiu mogut pel paper de Sànchez com a secretari general, a la cúpula descarten que al consell nacional hi hagi propostes de resolució crítiques amb la seva tasca com a líder orgànic del partit.

