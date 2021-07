El Clínic vacuna els fills dels sanitaris per evitar més baixes

Altres notícies que et poden interessar

L'per "protegir el seu entorn" davant de les altes incidències, sobretot en els grups d'edat més joves. Ho ha explicat el cap del Servei de Malalties Infeccioses, el doctor Àlex Soriano, a TV3. "Si tenim un positiu a casa seva i és un contacte, això genera la possibilitat de més baixes laborals i no ens ho podem permetre en la situació en què estem. És un", ha afirmat el doctor Soriano, que ha afegit queEl cap d'Infeccioses del Clínic ha explicat que aquesta estratègia està tenint "" i ha argumentat quedavant de l'escalada d'activitat a causa de la Covid-19, i més en uns moments en què alguns sanitaris estan de vacances. La vacunació als fills dels professionals es va començar a fer quan Salut va autoritzar-ne el grup d'edat, assenyalen fonts de l'hospital a l'ACN.El cap del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital de, el doctor Rafael Máñez, ha explicat a TV3 que en aquests moments hi haa causa de la Covid-19, la majoria amb la pauta completa, i que s'han contagiat en l'entorn comunitari. En aquesta situació, el doctor Máñez ha vist amb bons ulls l'estratègia del Clínic. L'a la del Clínic per "protegir les bombolles dels professionals", segons expliquen fonts del centre consultades per l'ACN.Per la seva banda, l'es va plantejar oferir aquesta possibilitat, però finalment l'ha integrada en el circuit general. Des de fa uns dies, l'hospital, encara que siguin de fora de l'àrea d'influència del centre, però sempre i quan tinguin cita prèvia, assenyalen fonts del Mar a l'ACN. Poder programar cita depèn de la disponibilitat de vacunes i d'horaris, que ara mateix és força limitada.

