ERC, sobre la remodelació del govern espanyol: «L'important és el què i no el qui»

Diàleg i pressupostos, per separat

no entra a valorar la remodelació del govern espanyol i creu que l'important és "el que i no el qui". Per això, els republicans demanen que l'executiu depresenti "la seva proposta" sobre Catalunya. Així ho ha explicat aquest dilluns en roda de premsa la secretària general adjunta i portaveu de la formació,Sobre les implicacions del relleu deal ministeri de Política Territorial, la dirigent republicana ha insistit en el fet que són canvis en l'organització de l'executiu espanyol, i ha recordat que el que "preocupa" és la predisposició que tingui a escoltar "els consensos de la majoria" de Catalunya, en referència a l'i l'. El president Pere Aragonès ja va comunicar al Parlament la setmana passada l'activació d'una "gran aliança" per defensar aquests dos conceptes a laEl primer gran repte de l'executiu espanyol remodelat serà la taula de diàleg, que es reprendrà al setembre. En aquest sentit, Vilalta ha recordat que la trobada és, però que ni la delegació d'ERC ni la catalana estan definides a hores d'ara. La portaveu republicana ha recordat que la prioritat abans d'acordar els noms és "reforçar i coordinar-se al màxim" per defensar "poder votar sobre el futur col·lectiu i acabar la".Pel que fa a lescontra manifestants independentistes, com la de Marcel Vivet Pol Serena , Vilalta defensa el compliment de l'acord amb la CUP, que pacta que l'executiu es personi només si hi ha lesions. En aquest sentit, els republicans observen un "canvi" des que ostenten lai creuen que el primer pas és la rebaixa de la demanda de presó per Marcel Vivet.En matèria sanitària, la dirigent republicana creu que és una "necessitat" poder vendrea les farmàcies i ha demanat "democratitzar" l'accés a les provesper evitar "l'especulació" de la sanitat privada. Vilalta ha definit la setmana com a "clau" per frenar els contagis, i per això demana "corresponsabilitat" i reduir la interacció social, a la vegada que ha advertit que el Govern haurà d'augmentar les. En aquest sentit, també ha celebrat la "maduresa" de les joventuts d'ERC per ajornar l'Acampada Jove Pel que fa a un hipotètic vot diferenciat entre ERC ien els pressuposts de l'Estat, Vilalta ha recordat que "ja ha passat i el Govern ha seguit funcionant". Tot i això, ha reconegut que buscaran elentre socis de l'executiu, però que encara no es pronunciaran sobre el sentit del vot perquè "no hi ha cap projecte" per part del govern espanyol.Aquest mateix dillunsha deslligat el diàleg i un possible "no" dels republicans als pressuposts de l'Estat: "Si rebutgem els pressupostos ha de seguir el compromís amb la negociació", ha afirmat. En una entrevista a El País, s'ha mostrat convençut que la voluntat de diàleg del president espanyol,, "no és fruit d'una negociació sobre els pressupostos, sinó que és sincera".El president català també ha apostat per lade l'independentisme sobre els comptes de Sánchez, però ha avisat que si no hi ha acord, "no serà un impediment perquè avanci una negociació amb la". Sobre la taula de diàleg, el president català creu que, per veure que s'està avançant, serà necessari "no tancar la porta a cap proposta", de manera que escoltarà la proposta de l'executiu espanyol, tot i que considera que un nou Estatut no és la solució.

