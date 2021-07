Comencen les obres a Mont-rebei, que s'obrirà a finals d'agost

Les obres per reparar el despreniment que va patir el congost de Mont-rebei el mes de novembre de l'any passat. S'allargaran entre quatre i sis setmanes i consistiran enque hi ha inestables a la muntanya i en refer el pas que va quedar malmès per l'esllavissada.Els treballs s'iniciaran més tard del previst degut a que han coincidit amb la nidificació d'algunes aus protegides. Segons ha explicat l'alcaldessa d'Àger (Noguera), Mireia Burgués, s'que, tot i que en principi no pot accedir a l'espai a peu, sí que pot fer-ho amb caiac i barca pel riu Noguera Ribagorçana.Durant els treballs també. Burgués ha indicat que els treballs estaran finançats en la seva totalitat per la Diputació de Lleida a través d'un fons de 85.000 euros.Burgués ha celebrat que aquest dilluns comencin les obres tot i que hauria desitjat que aquestes haguessin començat "abans de l'estiu i, a poder ser, abans de la campanya de Setmana Santa" ja que el. Tot i que no dona la campanya per perduda, admet que tenir els accessos del congost tancats "sí que ha afectat" pel que fa el nombre de persones que visiten la zona.

