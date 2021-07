Iceta admet que li sap greu deixar el Ministeri de Política Territorial

El fins ara ministre de Política Territorial i Funció Pública,, ha admès en l'acte de traspàs de cartera que sent molt deixar aquest ministeri. "Ho dic així de clar. Hi hem posat molta il·lusió i hores. Però he trobat el consol, el deixaré en mans d'una alcaldessa de Puertollano", ha afegit. Iceta pilotarà a partir d'ara la cartera deés la quarta responsable de Política Territorial del mandat dei exercirà també de portaveu de l'executiu. En el seu primer discurs com a ministra, Rodríguez ha reivindicat que la fórmula d'un"que garanteix la igualtat de tots i que solidàriament compensa els territoris" segueix sent necessària. Una fórmula que, segons ha dit, es va posar en marxa amb la democràcia i la

