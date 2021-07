Ferit greu per un tret accidental d'un company caçador al Segrià

Un home d'entre 40 i 50 anys va resultard'un company de caça a Alpicat (Segrià).Segons ha avançat el Segre i ha confirmat l'ACN, els dos homes havien quedat per fer una batuda per frenar la plaga de conills en una finca d'Alpicat quan, se li va disparar l'arma i va encertar de manera fortuïta l'altre per darrere.Fins al lloc es van desplaçar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra així com del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). L'home, tot i que després d'una primera atenció mèdica no es temia per la seva vida.

