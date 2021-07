El Monestir de Poblet intenta aixecar el cap

L'escassa oferta per visitar el monestir ha fet caure en picat les estades en aquest espai patrimonial. L'hostatgeria, amb un restaurant i una quarantena d'habitacions austeres, està tancada sine die. La fundació privada Populus Alba al·lega pèrdues.Des de final de juny s'han reprès les visites guiades, si bé l'horari és molt restringit. Arran la pandèmia el conjunt monacal, on actualment hi viuen 26 monjos, també ha perdut dos festivals emblemàtics: el de Música Antiga i d'Orgues. En paral·lel, però,al monestir deon no hi ha vida monàstica.El territori, que es ressent d'aquest declivi de Poblet, confia que remunti. Inaugurada l'any 2010, l'hostatgeria va costar 7,6 milions d'euros. La seva construcció, carregada d'entrebancs, es va allargar. Poc més de 10 anys després d'obrir portes, l'espai, tant l'allotjament com el restaurant, s'ha tancat definitivament per motius purament econòmics. Ha suposat l'acomiadament d'una quinzena de treballadors.Va ser deficitari des del primer dia, asseguren a l'ACN des de la, entitat vinculada a la comunitat monàstica que gestiona les activitats del monestir. Reconeixen que els monjos no han de fer d'empresaris i que assumir aquest negoci va ser una "mala decisió".

El Monestir de Poblet Foto: ACN

El centre de visitants, operatiu

Pèrdua de 100.000 visitants en els darrers 20 anys

Remuntar un pol d'atracció turística en hores baixes

Savall, a Santes Creus

La fundació, sense ganes de precipitar-se,que, com la resta del recinte, són propietat de l'Estat (en va cedir l'usdefruit a la comunitat cistercenca). "No hi ha cap decisió presa sobre el seu futur, però en alguns mesos haurem de fer quelcom, i amb un sistema que suposi una entrada de recursos", diuen des de la fundació. S'obre un ventall de possibilitats divers, des d'externalitzar-ho amb un nou ús a empreses especialitzades terceres a llogar els espais, com a centre de convencions. En qualsevol cas, els monjos tenen clar que no tornaran mai més a immiscir-se en el camp de l'hostaleria.D'altra banda, el centre de visitants, un altre edifici que pivota al voltant del monestir, va reobrir portes el passat diumenge 4 de juliol. Després dels mesos d'aturada, va caler fer-hi alguna reparació puntual. Lesal monestir, que també s'havien suspès per la pandèmia, ja s'han reprès -també hi ha l'opció de fer-les individualment, amb codi QR. Pel que fa a l'horari de visites per al públic es manté força reduït.El centre de visitants, inaugurat fa un parell d'anys com a espai audiovisual i interactiu, i la remodelació del museu del monestir, que van coincidir en el temps, tenien com a objectiu revertir el descens de visitants a Poblet.El monestir cistercenc,declarat com a Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, ha perdut la meitat dels visitants en les darreres dues dècades, passant de les 188.000 visites l'any 2000 a estar per sota de les 90.000 el 2019, segons dades facilitades per l'àrea de Turisme del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Si bé la situació sanitària ha portat un acomiadament col·lectiu i ha accentuat la davallada, els problemes financers a Poblet ja venen de més enrere.Des del territori hi ha ple convenciment que la situació millorarà i el monestir recuperarà posicions."El turisme és un dels nostres motors econòmics i de supervivència, i que el monestir hagi baixat també ens toca, però creiem que remuntarà i estem segurs que un cop tot torni a funcionar el monestir se'n sortirà", afirma"El monestir és orgull de tots i entre tots hem de posar el que calgui perquè torni a tenir la seva afluència", afegeix.El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ho subscriu: "Entenem que és un moment difícil; esperem i treballem perquè el moment millori i es recuperi la normalitat; donem suport a la conservació del patrimoni cultural i artístic en un dels nostres principals atractius".Mentre Poblet suma dos anys consecutius sense celebrar el Festival de Música Antiga a causa de les restriccions sanitàries, a Santes Creus s'hi estrena aquest mes d'agost el. El mestre, que també va fundar i dirigia el festival de Poblet, ha decidit enguany muntar un nou festival, de cinc dies de concerts, al monestir cistercenc de la comarca veïna de l'Alt Camp, que és propietat del Departament de Cultura i on no hi ha vida monàstica.Fonts del festival de Música Antiga de Poblet, però, hi treuen ferro i neguen que un certamen pugui fer ombra a l'altre o el pugui arribar a suplir, malgrat tinguin característiques molt similars.

