Contagiar-se de dues variants de coronavirus és possible

Altres notícies que et poden interessar

Una dona morta al març aha donat positiu per lesdel, les identificades al Regne Unit i a Sudàfrica. La senyora, de, no s'havia vacunat i es va contagiar a l'estar en contacte amb dues persones contagiades diferents. Així,És el primer cas documentat d'aquest tipus, segons explica la cadena britànica BBC.La investigadora cap de l'Hospital OLV a Alost, Anne Vankeerberghen, ha explicat que "les dues variants estaven presents a Bèlgica en el moment de la mort, així que". Ara per ara no es coneixen les causes del contagi: "La senyora vivia sola, però molta gent l'ajudava. És difícil determinar si la coinfecció de les dues variants perilloses va ser la causa de la ràpida deterioració de la pacient".Al món hi ha. Ales va detectar al gener un possible doble contagi, un d'ells amb la variant gamma. I a, on recentment un jove de 17 anys s'ha tornat a contagiar amb una altra variant quan encara es recuperava d'un contagi anterior.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor