​Vídeo | Greus aldarulls a Wembley abans de la final de l'Eurocopa

⚽️ FLASH - Des supporters tentent d’entrer sans tickets dans le stade de #Wembley, où doit se dérouler la finale de l’#EURO2020 entre l’Angleterre et l’Italie. (témoins) #ITAENG #EuroFinal pic.twitter.com/GNFSo7XfLh — Mediavenir (@Mediavenir) July 11, 2021

aquest nit, en derrotar Anglaterra a l’estadi de Wembley. La final s’ha decidit als penals, després que el partit acabés amb un empat a 1.Abans del matx, però, s’han viscut imatges de molta tensió al voltant de l’estadi. Desenes de milers d’aficionats anglesos s’han anat reunint a la zona des del matí i l’alcohol ha anat fent els seus efectes. Alguns dels suporters han acabatLaha informat a través del seu Twitter queper diversos delictes a l'operació duta a terme durant la jornada de la final de l'Eurocopa. Els agents, segons la policia, s’han hagut d’enfrontar a “multituds volàtils".El moment més complicat del dia s’ha viscut quan desenes d’aficionats sense entrada han intentat saltar-se unaprofitant la seva superioritat numèrica vers els vigilants, impotents per aturar la gentada. La policia ha hagut d’actuar.Segons l’organització, cap persona sense entrada ha pogut accedir a l’estadi. La policia indicat que "es treballarà amb les autoritats pertinents per prendre mesures contra qualsevol persona que sigui identificada per haver entrat il·legalment a l'estadi", segons recull la

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor