Tallada la circulació de la R2 pel descarrilament d'un tren a Gavà

Un tren sense passatgersquan circulava aquest diumenge a la tarda perla qual cosa ha obligat a tallar la circulació en ambdós sentits de les línies que passen pel municipi.Es tracta de lai també dels serveis regionals que uneixen Barcelona i el sud de Catalunya: la(Barcelona-Valls-Lleida),(Barcelona-Tarragona-Lleida),(Barcelona-Tarragona-Riba-roja d'Ebre) i(Barcelona-Tarragona-Ulldecona).Protecció Civil ha posat elper emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat) i ha informat que s'està intentant oferir servei alternatiu per carretera i desviant els trens per Vilafranca del Penedès.

