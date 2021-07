Les 10 carreteres més perilloses de Catalunya

L'organització d' Automobilistes Europeus Associats ha analitzat 500 quilòmetres de carretera de tot l'Estat. És un estudi anual que fan per comprovar la. L'anàlisi s'ha fet en trams que acumulen una perillositat deu vegades superior a la mitjana de tot l'estat i s'hi han comptabilitzat 1.685 accidents i 2.523 víctimes entre el 2015 i el 2019.Un dels trams més perillosode l'Estat està a Catalunya. Així ho mostra l'informe, que situa elal punt de mira. Des de la rotonda de les Gavarres i fins a l'entrada de Tarragona.Quins altreshi ha arreu de. L'informe només marca un punt perillós a la demarcació de Barcelona. Es tracta del punt quilomètric 1 de la B-40. Tot i que no està catalogat com una zona de perill, el quilòmetre 146 de l'AP-7, a Sant Cugat del Vallès, és el tram d'autopista que registra més accidents i víctimes de l'Estat.tots els punts marcats amb una perillositat elevada són en una carretera convencional concreta: l'N-260. Acumula uns quants trams amb molt perill, des del quilòmetre zero fins al 175 (0, 132, 133, 134, 135, 149 i 175).La zona deés la que té més trams perillosos de Catalunya, repartits en quatre carreteres convencionals. L'N-141 (als quilòmetres 0 i 1), l'N-230 (quilòmetres 128, 157 i 161), l'N-240 (punt 112) i l'N-260 (quilòmetres 238, 239, 240, 245, 248, 249, 271, 308, 333 i 343).Finalment, asón quatre les carreteres amb trams marcats com a perillosos. L'N-240, al punt 26; la nacional 340, als punts 1134 i 1188; l'N-420, al punt 786, i la T-11, als quilòmetres 15 i 17.

