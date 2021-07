Èxit al primer vol espacial turístic de la història

El multimillonario Richard Branson regresa sin incidentes de su viaje al filo del espacio tras el exitoso despegue y aterrizaje de la nave 'VSS Unity', un vuelo que pretende inaugurar una nueva era de turismo espacial https://t.co/hmVAEJhfne pic.twitter.com/nhk2fPvlBh — Europa Press (@europapress) July 11, 2021

Aquest diumenge s'ha complert el primeramb èxit. El britànic, propietari de, s'ha enlairat amb l'avió espacial. La missió portava per nom "Unity 22", ja que era la prova número 22 i pretenia inaugurar una nova era de turisme espacial.L'avió s'ha desacoblat d'una nau nodrissa quan estava a 15 quilòmetres d'altitud. Comptava amb, entre els quals hi havia Branson. La resta eren Beth Moses, Colin Bennett i Sirisha Bandla. "La meva declaració de principis és la de convertir el somni dels viatges espacials en una realitat: per als meus nets, per als seus nets, per a tots", ha dit Branson abans d'emprendre el vol.Branson s'ha avançat així al magnat i fins fa poc CEO d'Amazon,, que lidera un projecte semblant i que portarà a terme el 20 de juliol. Amb l'èxit del viatge, Branson s'ha convertit en ela l'espai: "L'alba d'una nova era espacial".

