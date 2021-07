Mor l'escriptor Jordi Cussà als 60 anys

L'escriptorha mort aquest diumenge als 60 anys.amb el cuquet artístic a les venes, el 1977 va fundaramb tres companys més, i junts van estrenar la primera de les nou obres que li ha estrenat aquest mateix grup, on també ha fet d’actor i de director. També ha escrit columnes a NacióDigital El 1981 i el 83 va guanyar el Premi de Narrativa Curta Vila de Sant Boi, però no va ser fins l’any 2000 quan Columna Editors va presentar, amb què es va guanyar un forat com a escriptor.Entre d'altres ha publicat les novel·les La serp (finalista del premi Leandre Colomer) i El noi de Sarajevo (premi El lector de l’Odissea). A més,autors com Patricia Highsmith, Chuck Palahniuk, Truman Capote, John Boyne i, el seu preferit, André Aciman. La sevava ser aquest 2021, "El primer emperador i la reina Lluna".

