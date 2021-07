Cuixart creu que no té sentit una taula de diàleg amb objectius electorals

Elcreu queamb l'Estat amb. Durant l'acte de celebració dels 60 anys de l'entitat, Cuixart ha fet una crida als governs i als partits polítics a "respectar la veu del poble". "Tant de bo la remodelació del govern de Sánchez tingués per objectiu facilitar al màxim les reivindicacions de la ciutadania", ha reflexionat en veu alta tot lamentant que ""."Se segueixena 5-6 anys de presó per exercir drets fonamentals i seguim veient com a servidors públics se'ls estan demanant milers d'euros per fer ús de les seves obligacions", ha condemnat tot reclamant a Sánchez "En ser preguntat per la, Cuixart ha recordat que "és molt habitual" que hi hagi ministres catalans i els ha desitjat "molta sort i encerts". Amb tot, ha subratllat que ni "l'etapa inicial de Pedro Sánchez ni la final de Mariano Rajoy"."Independent de qui siguin els membres del govern, això és una qüestió d'Estat", ha assegurat tot reiterant que "perquè no vol respectar la voluntat majoritària del poble català que passa per exercir el".

