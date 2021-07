El Govern prendrà noves mesures per limitar la propagació del virus

L'efectivitat de les vacunes

Els festivals massius d'estiu

". Així ho ha avançat el president de la Generalitat,, en una visita a l'hospital de Bellvitge aquest diumenge juntament amb el conseller de Salut,. Les dades epidemiològiques no són bones i els hospitals s'estan omplint de pacients ingressats a planta, "no estem en un bon moment", ha dit Aragonès.El president ha demanati també que tots "ens seguim autoprotegint encara que estiguem vacunats". I, segons expliquen, no ho hem de fer "només per salut", sinó que també per "ajudar els professionals sanitaris del nostre país". "No podem fiar-ho tot a la bata blanca", ha dit Argimon.Va ser la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, qui va anunciar aquest dissabte que"Les quarantenes de contactes estrets, els 10 dies d'aïllament: això ho hem de complir!", ha remarcat Argimon. I n'ha detallat dos motius principals: "Per no transmetre més la malaltia i també per les conseqüències que està portant". Unes conseqüències que es tradueixen en cancel·lacions de visites mèdiques, així com una saturació dels professionals sanitaris que, ha dit el conseller, "també requereixen un descans".Preguntats pel possible, el conseller Argimon ha estat clar en dir que no és necessària sempre que "". És a dir, si anem sols pel carrer, o ens movem amb el nostre grup bombolla, o també si es respecten les distàncies. Argimon, però, ha remarcat que el fet de portar la mascareta funciona com una "".També en matèria de la lluita contra la Covid, Aragonés ha parlat sobre laper poder descongestionar l'atenció primària. "Són ells qui s'han de donar pressa per aprovar-ho durant els pròxims dies", ha dit en referència al govern espanyol.Tot i que lesque actualment s'estan administrant tenen una, tant el conseller com el president han recordat que no immunitzen al 100 per cent. Així, Argimon ha recordat que les persones que ja han rebut la pauta completa també emmalalteixen, perquè, segons ha dit, "la immunització no preveu de no tornar-te a infectar, però sí de malaltia greu".És en aquest sentit que el conseller ha demanat, de nou,"Tot no ho podem fer", ha exclamat. Les prioritats de Salut són ara, doncs, diagnosticar i curar les persones que emmalalteixen i tambéla població. Com a recordatori, Argimon ha explicat que les properes setmanes gairebé no s'administraran primeres dosis perquè s'han d'acabar de completar les pautes que s'han començat durant el mes de juny.Una de les imatges que més s'han vist les últimes setmanes és la dels grans festivals d'estiu que s'estan celebrant durant aquest mes de juliol. L'eufòria del públic i el retorn dels concerts de peu, sense distàncies, després de dos anys han portat imatges de grans aglomeracions de gent sense mascareta. "", ha manifestat Argimon.

