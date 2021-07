Actuaven amb el casc posat, amenaçaven amb armes blanques o de foc simulades i robaven els diners en metàl·lic. Després fugien en motos sostretes. Hem detingut dos lladres per 14 assalts violents a establiments de Barcelona i entorn metropolità. Han ingressat a presó pic.twitter.com/xv7xhvsVPW — Mossos (@mossos) July 11, 2021

De botigues d'alimentació a salons de recreació

13.000 euros en l'últim assalt

Elsvan detenirdilluns passat dos homes, de 39 i 40 anys i veïns de, quan sortien deen una sala de jocs i apostes de la capital catalana. La investigació ha permès relacionar-los en un total de dotzei intimidació comesos en tres mesos a establiments comercials deEls detinguts amenaçaven ambi de foc simulades els treballadors, robaven elsde les caixes enregistradores i fugien ràpidament en motos sostretes. Se'ls imputa elde cinc motocicletes que empraven per fugir dels llocs on robaven i en un dels casos unEl primer dels robatoris violents es va produir el 29 d’abril d’enguany, quan van assaltar unade Mollet del Vallès i, a partir de llavors, van iniciar un seguit de robatoris violents a botigues i salons d’apostes de Barcelona i la seva àrea metropolitana, arribant a robar-ne tres en un mateix dia. Els Mossos van obrir una investigació per tal de recollir el màxim d’indicis i proves per tal de localitzar-los i detenir-los.Durant el mes de maig els lladres es van dedicar a atracar diversosa Terrassa, Sabadell i l’Hospitalet. Ho feien sempre al voltant de l’hora de tancament, exigien que obrissin lai que els donessin tota la recaptació efectuada. Van arribar a endur-se entre 500 i 1.300 euros en cada ocasió.Durant el mes de juny els lladres van canviar d’estratègia i es van centrar en atracar salons recreatius i d’apostes de Badalona, Viladecans i Barcelona. En aquests casos van arribar a endur-se entre 1.000 i 15.000 euros cada cop. Ara bé, en dues ocasions no van poder endur-se res i en un altre fet van produir danys superiors als 2.000 euros i van robar eld’una de les treballadores del local.Els atracadors van incrementar laemprada en els robatoris fins que, en el darrer assalt, unes hores abans de la seva detenció, van causaramb arma blanca en una mà a un treballador d’unde Ripollet que van assaltar.Finalment, ladels dos lladres va tenir lloc el dilluns 5 de juliol, cap a les 23.40 hores quan tres homes van irrompre en unaubicada a l’avinguda Meridiana de Barcelona. Tot i que l’establiment ja era tancat al públic encara quedava personal a l’interior fent el tancament. Els atracadors, que van arribar en una motocicleta sostreta, van entrar amb el casc posat i armats amb una, que va resultar simulada, i una arma blanca. Van encanonar l’encarregat del local obligant-lo a obrir la caixa forta.Mentre es produïa l’atracament, patrulles de seguretat ciutadana dels Mossos es van adreçar ràpidament al lloc alertades per diversos testimonis que havien vist com elsaccedien violentament en el local. Els agents van poder interceptar dos atracadors just quan sortien de l’establiment i els van detenir allà mateix. Així mateix, van recuperar els 13.000 euros en efectiu que acabaven de robar i que portaven dins d’una motxilla. També es va poder comprovar que la motocicleta amb la qual es desplaçaven era sostreta. Un dels lladres va poder escapar.Els detinguts van passar ael passat dijous 8 de juliol i el jutge instructor va decretar l’ingrés a presó per tots dos. Els investigadors mantenenper si els poden relacionar amb més fets.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor