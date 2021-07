El Cruïlla, un exemple per al món

De Manel a Two Door Cinema Club

Batlle, preocupat

Elha tornat alaquest cap de setmana, convertint-se en el primer festival massiu a Europa. L'edició d'enguany ha tancat amb 52.000 assistents durant tres dies de. En declaracions a RAC1, el director del festival,, ha qualificat d'"èxit total" l'edició d'enguany. També ha avançat que dels 52.000 assistents s'han detectat. Des de l'organització s'esperava que n'hi hagués un 1%, cosa que suposaria 500 positius.Dissabte Herreruela ja avançava aquest cap de setmana que estan "orgullosos i contents" i que podende com s'ha desenvolupat el certamen i que ha anat tot com "una seda". "torna a ser el centre del món pel que fa a l'organització d'esdeveniments i la", assegurava.Amb el balanç global de la detecció de Covid, Herreruela també apunta que davant el virus es pot tenir l'actitud d'aturar l'activitat i, però s'ha provat durant un any i mig que és un "model fallit". Per tot això, des del Cruïlla s'han posat a disposició de les administracions per ser un col·laborador i un protagonista. "Aquest Cruïlla és el més clar exemple del que és aquesta col·laboració, un exemple del que és unir ciència i cultura", afegia.De fet, a RAC1 ha assegurat que els han contactat de festivals, grans esdeveniments i congressos d'arreu del món per veure. "Tenim el focus del món aquí: fa mesos que Barcelona és referent buscant alternatives", ha dit.Durant aquests tres dies intensos de, mascaretes i sense distància social, s'ha pogut escoltar artistes d'arreu del territori i de l'estat espanyol, com. També hi ha hagut bandes internacionals comr.Durant aquest cap de setmana, també hi ha hagut declaracions sobre el festival del tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, En una entrevista a l'ACN ha mostrat preocupació pel festival. Ha apuntat que tot i que s'ha celebrat amb unes, li preocupa "que no es prenguin les mesures que s'han de prendre".En aquest sentit, ha afirmat que hi ha hagutde celebracions que han funcionat bé i ha valorat positivament que es facin tests previs. Tot i això, creu que cal ser "molt prudents" i si hi ha algun perill de rebrot "important" es prendran mesures.

