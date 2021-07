La cinquena onada de la pandèmia, instal·lada a Catalunya

CONTAGIS 778.065 (+6.157) INGRESSATS 876 (+88) UCI 160 (+3) DEFUNCIONS 22.283 (+1) Rt 2,40 (-0,46) REBROT EPG 1.758 (-70) VACUNACIÓ DOSI 1 4.559.164 (+25.678) DOSI 2 3.269.608 (+51.962) Actualització: 11/07/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 4.559.164 ( +25.678 ) 68,2% (+0,3) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 3.636.334 (+57.259) 54,5% (+0,9) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 727.290 (+122.177) Actualització: 11/07/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.215.126 (+153) REBUIG A LA VACUNA 73.090 (+53) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 4.952.867 Dosis Moderna/Lonza: 662.773 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.356.162 Dosis Janssen: 199.220 Actualització: 06/07/2021

Lade laja s'ha instal·lat a Catalunya. Elss'apropen als 900, xifres que no es veien des de feia setmanes. Aquest diumenge n'hi ha, 88 més que en el darrer balanç de Salut, i elsaugmenten fins als(+3).Elsaquest diumenge després de dos des per sobre dels 8.000, batent rècords des de l'inici de la pandèmia, el març del 2020. Tot i això, s'ha de tenir en compte que durant la primera onada molts dels casos i dels positius no es van detectar. Així, el total de contagis durant la pandèmia se situa en 778.065.ho fa 46 centèsimes, i ja baixa dels 2,50 punts, situant-se ara en 2,40. Com a novetat, el: ho fa 70 punts fins als 1.758. En les darreres 24 hores s'ha notificati el total des de l'inici de la pandèmia és de 22.283.i el 17,72% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.Pel que fa a les dades de vacunació, des del departament de Salut avisen que els propers dies no s'administraran gaires primeres dosis perquè és prioritari completar pautes. Així, en les últimes 24 hores s'han administrat 25.698 primeres dosis, xifra que situa el total als 4.559.164. Els catalans que ja tenen la pauta completa són, avui, 3.636.334. D'aquests, un 54,5% representa la població diana (majors de 16 anys).

