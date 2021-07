Units per Avançar reelegeix Ramon Espadaler com a secretari general

ha celebrat aquest dissabte la seva, que ha reelegitcom a secretari general. Espadaler, diputat del grup PSC-Units per Avançar, ha tancat la convenció fent una crida a la mobilització de cara a les, l'any 2023, que ha considerat essencial per consolidar un projecte de. Espadaler s'ha referit a la necessitat d'elaborarposant la mirada en les properes, tal com estableix la ponència política que s'ha aprovat.La nova direcció d'Units per Avançar, elegida amb el 83,56% dels vots, està integrada per vint persones i és paritària.n'és la nova presidenta, Albert Batlle, el vicepresident, i Ramon Espadaler, el. També la integren Xavier Güell, secretari d’Organització en substitució de Salvador Ferran, ara president de la Comissió de Garanties. També en formen part, entre altres, Maite Català, Antoni Durán-Sindreu, Joaquim Llimona i Jaume Guardans.En la direcció hi ha un pes important de persones procedents de l'. A més d', tinent d’alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, s'hi afegeixen Cèlia Martínez i Isabel Pallejà, conselleres dels districtes de Sarrià-Sant Gervasi i de l'Eixample de Barcelona, respectivament, Elena Vidal, regidora a Vielha, i Estefania Serrano, regidora a la Pobla de Mafumet (Tarragonès). La convenció nacional ha elegit Joan Caballol, exdiputat del Parlament de Catalunya, com a nou president del Consell Nacional.La ponència política, aprovada amb el 90,14% dels vots, defineix el programa polític com un exponent de lal', el, l'i el compromís amb la governabilitat de Catalunya i d'Espanya. Units per Avançar, partit democristià, manté un acord amb elque ha fet que anessin junts en el darrer cicle electoral.

