🔴🔴 #ÚltimaHora | Incendi forestal a la urbanització de les Martines de Terrassa. S’ha declarat fa mitja hora i ara mateix @bomberscat té activats 5 mitjans aeris i 9 de terrestres



Informa @annamiraperich https://t.co/gm9Sms7K6b pic.twitter.com/FeCPuhTkeY — LaTorre (@torrepalau) July 10, 2021

🔴 Atenció | S'habilita el ZEM Can Jofresa per a les persones desallotjades per l'incendi que afecta a les Martines de Terrassa



📹 @annamiraperichhttps://t.co/hZAD0Tdw1B pic.twitter.com/TN4VSNnH2k — LaTorre (@torrepalau) July 10, 2021

🔥 Activades 10 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris #bomberscat per un incendi de vegetació a Terrassa (avís 19.00h).

El foc, proper a la urbanització les Martines, hauria cremat una zona de camps i ara avançaria, en descendent, per zona forestal pic.twitter.com/7KZVMaGHbJ — Bombers (@bomberscat) July 10, 2021

La urbanització depateix des de les set del vespre d'aquest dissabte un incendi forestal. Bombers de la Generalitat ha activat 5 mitjans aeris i 10 de terrestres per tal de sufocar el foc.L'Ajuntament ha activat el Pla d'Emergència per l'incendi de Les Martines. De moment el foc no ha afectat. No obstant això, el mateix alcalde, Jordi Ballart, ha informat que hi ha dues famílies desallotjades i tres de confinades. S'ha habilitat laper acollir persones desallotjades.Segons indica el mateix cos de Bombers, l'incendi s'hauria produït en una zona de camps i avançaria de manera descendent, és a dir,S'han activat dos helicòpters comandament, dos helicòpters bombarders, dos avions vigilància i atac i 15 dotacions terrestres per apagar l'incendiA hores d'ara és molta l'expectació de veïns que alertats pel foc i per les contiunades sirenes s'han desplaçat a zones pròximes per veure l'abast de les flames i el fort fum.

