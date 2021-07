Un ferit greu en un accident laboral a les obres del túnel de les Glòries

Accident laboral a les obres túnel Les Glòries.

2 unitats SEM activades.



Home en estat greu, traslladat a Hospital del Mar. — SEM. Generalitat (@semgencat) July 10, 2021

Un home ha resultat ferit greu aquest dissabte a les obres del túnel de laLes causes, ara per ara, estan sense especificar. Els Mossos d'Esquadra treballen a la zona dels fets per aclarir com s'ha produït l'accident. Dues unitats del SEM s'han activat i l'individu ha estat traslladat a lEl ferit estava treballant al mur central de la rampa del costat Besòs quan, sobre les 13.00 hores, ha caigut d'uns tres o quatre metres.Les obres de construcció de la infraestructura, d'alta complexitat, ja estan executades en més del 85%. El túnel de sortida de la ciutat -en sentit Besòs- es posarà en funcionament al setembre, i el túnel d'entrada a la ciutat -sentit Llobregat-sense comptar les rampes d'accés. Està format per dos tubs independents, un per sentit. En cadascun dels tubs hi haurà tres carrils: dos per a vehicle privat i un reservat exclusivament per al bus. El pas dels vehicles comptarà amb un seguiment 24 hores des de la central d'operacions de la ciutat, a través de les diferents càmeres i sensors que s'instal·laran.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor