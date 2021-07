📷 Imatge aèria de #IFGirona.#bomberscat hem activat:



🚒 17 dotacions entre les quals efectius #GRAF

🚁 2 helicòpters

🛩️ 2 Avions Vigilància i Atac (AVA) pic.twitter.com/ZASj7H72xV — Bombers (@bomberscat) July 10, 2021

Incendi aquest dissabte a la tarda a Girona, a tocar de la Font de la Pólvora. En una zona de camps i arbres pròxima a la carretera N-II, els Bombers estan treballant des de les cinc amb 17 dotacions, entre els quals efectius GRAF, dos helicòpters i dos avions de vigilància i atac.En total, doncs quatre mitjans aeris per a una zona que segons fonts de Bombers és especialment perillosa per a un incendi d'aquestes característiques, ja que es pot arribar a estendre amb facilitat. A més, el foc està sent empès per la marinada.

