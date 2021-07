Qui són les noves cares del govern de Sánchez

Félix Bolaños, el redactor dels indults Félix Bolaños. Foto: europa press

Félix Bolaños, fins ara secretari general de la Presidència, serà el nou titular de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica. Bolaños, excap dels serveis jurídics del Banc d'Espanya, ha estat un dels redactors dels indults als presos polítics catalans i, de fet, és el principal assessor jurídic del president espanyol, que d'aquesta manera premia els eu col·laborador, de perfil discret i acostumat als dossiers delicats. La seva mà ha estat present en tots els assumptes sensibles, des de l'elaboració de l'estat d'alarma a l'exhumació de les restes de Franco del Valle de los Caídos, on va haver d'interlocutar amb la família del dictador. Bolaños és, a més, un sanchista de la primera hora. Socialista madrileny, sembla que les seves relacions amb Iván Redondo van entrar en crisi arran de l'estratègia seguida pel PSOE a la Comunitat. Sens dubte, aquí hi ha una de les claus d'aquesta crisi. Alguna cosa es devia trencar entre tots dos col·laboradors de Sánchez. Pel que fa a Bolaños respecte a Redondo, també s'ha de subratllar que és una persona de partit.



José Manuel Albares, l'ideòleg d'Exteriors José Manuel Albares Foto: europa press



El fins ara ambaixador a París substituirà Arancha González Laya a Exteriors. La fins ara responsable de la diplomàcia espanyola estava sota els focus després de la crisi que va esclatar a Ceuta, on no va veure venir la magnitud del xoc amb el Marroc, després que Espanya acollís el líder del Polisario. Albares és una persona molt coneguda per Sánchez. La fotografia de tots dos al Falcon, amb el president espanyol amb ulleres de sol, va ser molt comentada. Diplomàtic de carrera, va ser secretari general d'Afers Internacionals, UE, G20 i Seguretat Global abans de ser designat ambaixador a París a inicis del 2020. Madrileny, del popular barri d'Usera, de 49 anys, es diu d'ell que el que ha aconseguit ho ha assolit treballant de manera disciplinada i sense padrins. Ha jugat un paper clau en la preparació de les cimeres internacionals en què ha participat Sánchez. El seu nom ja va circular com a ministrable per substituir Josep Borrell. A diferència de González Laya, de perfil més tecnòcrata, Albares és considerat un diplomàtic amb una visió política del que han de ser les relacions exteriors. I una connexió important: la seva dona és Hélène Davo, una jutgessa francesa (feia de jutge-enllaç entre França i Espanya) que assessora Emmanuel Macron en temes de terrorisme. Un dels temes que ha tocat Davo, per cert, és l'acostament dels presos bascos a Euskadi des de presons franceses.

Isabel Rodríguez, el nou rostre de Moncloa Isabel Rodríguez Foto: europa press

La fins ara alcaldessa de Puertollano (Ciudad Real) serà ministra d'Administracions Públiques i Política Territorial. El seu paper serà rellevant en la política envers Catalunya, ja que presidirà la comissió bilateral Estat-Generalitat que començarà a treballar aquest juliol. Rodríguez, de 40 anys, és una altra aposta municipalista de Pedro Sánchez en aquesta crisi. Va ser el 2004 la senadora més jove de l'estat. Ara assumirà també el càrrec de portaveu de l'executiu, una tasca que ja va fer a Castella-la Manxa. Durant les greus tensions que va viure el PSOE en els inicis de l'etapa de Sánchez, diuen que tenia el cor partit i va haver de navegar entre el sanchisme i Emiliano García-Page, un dels barons hostils al líder socialista. Però Isabel Rodríguez s'ha guanyat fama de tenir molta habilitat i ser empàtica amb perfils enfrontats. Ho necessitarà com a portaveu.



Pilar Llop, mà esquerra a Justícia Pilar Llop. Foto: europa press

És la nova ministra de Justícia. Substitueix Juan Carlos Campo, que va ser reticent als indults i ha hagut d'afrontar el vendaval causat per les mesures de gràcia. El nomenament ha d'haver estat molt pensat, ja que Llop era fins ara presidenta del Senat i diputada a l'Assemblea de Madrid. A ella li tocarà afrontar la renovació del CGPJ, que continua bloquejada. Jutgessa des de fa vint anys, li toca una de les patates calentes del nou executiu. Una de les seves missions serà suavitzar les tensions existents amb la magistratura. Haurà de gestionar també la modificació del codi penal sobre el delicte de sedició. Jutgessa de llarga trajectòria, experta en violència de gènere, segurament tindrà menys friccions amb Podem que no pas Campo. Va ser una aposta d'Ángel Gabilondo a la seva candidatura madrilenya ja en les eleccions del 2015 i en les darreres eleccions a la Comunitat va ser la número tres.



Pilar Alegría, el sanchisme aragonès Pilar Alegría Foto: europa press

Ministra d'Educació en lloc d'Isabel Celaá, Alegría era fins ara delegada del govern a l'Aragó. Nascuda el 1977 a Saragossa, on ha estat regidora, mestra de professió, va ser consellera d'Innovació, Universitats i Educació de l'Aragó, des d'on va impulsar un Pacte per la Ciència subscrit per totes les forces polítiques i els agents socials. Un èxit que li va donar un fort prestigi entre la classe política. Haurà d'afrontar el nou curs escolar en el context postpandèmic i el terreny sempre minat de l'educació, on s'acaba d'aprovar precisament la llei Celaá de formació professional. En clau interna del PSOE, Alegría ha tingut sempre el suport de Ferraz enfront Javier Lambán, president aragonès sempre rebec al sanchisme.









Raquel Sánchez, el PSC metropolità Raquel Sánchez, nova ministra de Transports i Mobilitat i alcaldessa de Gavà Foto: ACN

Raquel Sánchez, alcaldessa de Gavà, serà ministra de Transports. El 2015 va guanyar les eleccions municipals i va repetir el 2019 amb majoria absoluta. Enmig, va ser escollida primera secretària del PSC Gavà, membre de la Comissió Executiva del PSC del Baix Llobregat i membre del Consell Nacional del PSC. A més, el 2015 va ser nomenada vicepresidenta primera del Consell Comarcal del Baix Llobregat. És també vicepresidenta institucional de l'Àrea Metropolitana de Barcelona des del 2019 i patrona de l'Institut Cerdà des del 2020. Es presenta com a lluitadora pel clima i actualment és secretària d'Estratègia i Clima de l'executiva del PSC, on anteriorment havia estat secretària de Polítiques de les Dones del partit. La gavanenca és també vicepresidenta segona de la Red Española de Ciudades por el Clima, així com vicepresidenta segona de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima des del 2015 i vicepresidenta del Comitè Executiu d'Airport Regions Council des del 2019. A més, és la representant de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies al Consell Nacional del Clima. L'ampliació de l'aeroport del Prat és un dels temes que estaran damunt la seva taula. Una dada important a tenir en compte: el 2016, va donar suport a Núria Parlón en les primàries per liderar el PSC en les que es va enfrontar a Miquel Iceta, que aquell cop va guanyar.