El municipalisme guanya molt de pes al Gobierno i això en principi està bé . Tantmateix crec que molts d’aquests canvis/incorporacions cal lleigir-los també en clau interna del PSOE i els posicionaments territorials de Sánchez — Ferran Bel i Accensi 🎗 (@Ferran_Bel) July 10, 2021

Quiero felicitar a @miqueliceta, propuesto como ministro de @culturagob y a @raquelsjimenez, propuesta como ministra de @mitmagob.



Sort i encerts en nom de tota la família @socialistes_cat 🌹 — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) July 10, 2021

El problema de España es Sánchez, el que se tiene que ir es él.



Agota escudos humanos con 17 ministros purgados en 2 años y 5 crisis de gobierno que dejan un gobierno en crisis.



Más caos, despilfarro y radicalidad con los comunistas de su insomnio y los secesionistas mandando. pic.twitter.com/ev1mQickOI — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) July 10, 2021

Este nuevo tiempo nos empuja a pensar en grande.



Los retos de la recuperación justa, la transición ecológica, el avance en igualdad y de horizontes de futuro para nuestra juventud deben ser el corazón del nuevo gobierno. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) July 10, 2021

Escepticisme generalitzat entre els partits catalans davant les modificacions al capdavant de les diferents carteres ministerials del govern espanyol . Per part d'Esquerra Republicana,han reiterat aquest dissabte a Tàrrega la importància de la taula de diàleg "hi hagi qui hi hagi a l'altre costat".Bassa considera que aquests. Han afegit però, que el govern espanyol encara no ha posat cap proposta damunt la taula i han reafirmat la proposta del Govern d'apostar per l'amnistia i el dret a l'autodeterminació.al Congrés, ha exposat en una piulada que "el municipalisme guanya molt de pes al govern i això en principi està bé, tanmateix crec que molts d'aquests canvis o incorporacions cal llegir-los també en clau interna del PSOE i els posicionaments territorials de Sánchez".El, ha dit des deque té "plena confiança" en el president Sánchez. "Estic segur que el govern resultant serà l'adequat per la recuperació econòmica d'Espanya i Catalunya". El cap de l'oposició a Catalunya també hai ha lamentat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, mantingui una posició "enrocada" en qüestions com l'autodeterminació i l'amnistia. Illa ha demanat que es convoqui una taula de diàleg amb la resta de partits polítics.Illa ha felicitat al, i a la fins ara alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez , que assumirà la cartera de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana. El líder socialista ha congratulat als dos polítics catalans pels seus nous càrrecs en nom de lai els ha desitjat "sort i encerts" a través de Twitter poc després de fer-se pública la remodelació de l'executiu de Pedro Sánchez.Els partits de l'oposició, però, demanen a Sánchez que renunciï. Des deha considerat que la reforma de l'executiu "és només un canvi de cares". "Qui fa falta que surti del govern és el president", ha asseverat durant l'acte de commemoració dels, celebrat a Barcelona."Si continua Sánchez, continuem tenint un problema perquè és ell qui marca el rumb cap al precipici d'aquest govern", ha afegit entre aplaudiments. D'altra banda, Arrimadas ha carregat contra el ministre Miquel Iceta, a qui ha acusat de ser un "separatista camuflat" per haver obert la porta a un nou Estatut per a Catalunya. Ha assegurat que "això suposarà tenir el poder judicial controlat pel nacionalisme", fet que veu una "barbaritat".Igual de contundent s'ha mostrat. "El problema d'Espanya és Sánchez, el que se n'ha d'anar és ell. Esgota escuts humans amb 17 ministres purgats en 2 anys i 5 crisis de govern que deixen un govern en crisi. Més caos, malbaratament i radicalitat amb els comunistes del seu insomni i els secessionistes manant", ha dit en una piulada.Finalment, pel que fa als socis de govern,, ha assegurat que "aquest nou temps ens empeny a pensar en gran. Els reptes de la recuperació justa, la transició ecològica, l'avenç en igualtat i d'horitzons de futur per a la nostra joventut han de ser el cor del nou govern".A més, donat que es manté la paritat, ha destacat que "el futur s'escriu amb la força de les dones, de les persones treballadores i professionals que cada dia ens fan créixer, sobre les ales de les idees i de la diversitat".

